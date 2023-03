Un joueur est accusé de viol, le PSG va prendre une grande décision

Hugo Chirossel

Mis en examen pour viol vendredi dernier, Achraf Hakimi n’a pas participé à la victoire du PSG face au FC Nantes samedi soir (4-2). Légèrement blessé, Christophe Galtier a décidé de le laisser au repos, d’autant plus dans ce contexte compliqué pour le joueur. La question de sa présence mercredi prochain face au Bayern Munich peut également se poser, mais d’après Pascal Dupraz, l’international marocain sera présent s’il est apte à jouer.

Achraf Hakimi est dans la tourmente ces derniers jours. Vendredi, l’international marocain a été mis en examen pour viol. S’il a l’interdiction d’entrer en contact avec la victime présumée, le latéral âgé de 24 ans n’est pas interdit de quitter le territoire et pourrait donc se rendre à Munich mercredi, pour le huitième de finale retour de Ligue des champions du PSG. Mais au vu du contexte actuel et des faits qui lui sont reprochés, le club de la capitale doit-il convoquer Achraf Hakimi, si tant est qu’il soit apte physiquement et mentalement à jouer ?

«Une injustice de ne pas être sélectionné»

Une question à laquelle a tenté de répondre Pascal Dupraz dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC . « Pour rebondir sur ce que dit David Douillet (un autre consultant de l'émission, ndlr), je suis surpris de la part de l'immense champion qu'est David que de considérer qu'un sportif de haut niveau, et Hakimi en est un, n'est pas doté d'un mental à toute épreuve. Je pense qu'Hakimi, à plus forte raison s'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, le vivrait comme une injustice de ne pas être sélectionné si tant est qu'il est apte pour le match qui va conditionner la fin de saison du Paris Saint-Germain », a-t-il déclaré.

«Il y a fort à parier que Galtier va l'aligner»