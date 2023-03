Danger au PSG, un rêve du Qatar sur le point de voler en éclat ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agent historique de Thiago Motta, Dario Canovi a confirmé que le PSG avait tenté de recruter l'actuel entraîneur de Bologne à de nombreuses reprises. Hasard ou pas, le nom du technicien était revenu dans l'actualité du club parisien lorsque Christophe Galtier s'est retrouvé fragilisé au début du mois de février. Mais l'ancien milieu de terrain pourrait bien rester en Serie A.

Ancien milieu de terrain du PSG, Thiago Motta fait des miracles à Bologne. Son travail est, unanimement, salué en Italie. Mais la réputation de l'ancien milieu de terrain traverse les frontières. En France, son profil serait surveillé par le PSG, qui aurait tenté de le recruter à deux reprises selon Dario Canovi.

Le PSG le voulait en 2022

« L'an dernier et il y a deux ans, il a failli entraîner le PSG. Le président sait ce que vaut Thiago... Cet été, il était dans les journaux, allez voir. C'était vrai, Al-Khelaïfi le voulait. Et croyez-moi, il n'aurait pas été trop tôt : il connaît l'intérieur et l'extérieur du PSG » a déclaré l'agent historique de Thiago Motta à TMW.

Motta vers un départ à l'Inter ?