L’OM s’est raté sur le mercato, il déballe tout

De par ses grandes performances au Mondial au Qatar , Azzedine Ounahi a pu débarquer à l’OM. D’ailleurs, son compatriote marocain Sofyan Amrabat aurait lui aussi fait l’objet d’une avance de l’Olympique de Marseille, mais la Fiorentina s’est montrée intraitable lorsque le joueur affiche un souhait fort avec La Viola.

La Coupe du monde a un petit peu influencé le mercato hivernal de l’OM. En atteste le recrutement d’Azzedine Ounahi. Certes, l’international marocain jouait déjà au SCO d’Angers, mais il semble que ce sont ses prestations XXL avec les Lions de l’Atlas au Qatar à l’automne dernier, qui lui avaient notamment valu les louanges de Luis Enrique qui était à l’époque le sélectionneur de l’Espagne, pour que sa cote grimpe sur le marché. L’OM a finalement raflé la mise grâce à Amine Harit qui a fait le forcing.

L’OM recalé comme Chelsea et Barcelone pour Amrabat ?

Cependant, au fil du mercato hivernal, l’OM se serait penché sur le profil du compère d’Azzedine Ounahi au milieu de terrain de la sélection marocaine : Sofyan Amrabat. Le joueur de la Fiorentina aurait, selon The Athletic, fait l’objet de multiples intérêts sur le marché des transferts et notamment du côté du FC Barcelone et de Chelsea. Le média britannique ne cite que ces deux clubs, mais affirme que la Fiorentina aurait repoussé chacune des offres soumises cet hiver pour Amrabat.

«Je veux vraiment gagner quelque chose avec cette équipe»