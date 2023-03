Mercato : Le PSG a bouclé un coup sensationnel, l’incroyable révélation

Pierrick Levallet

Arrivé en prêt en provenance du Sporting CP à l'été 2021, Nuno Mendes a fini par s'imposer comme titulaire au PSG. Très prometteur, le Portugais fait des merveilles dans son couloir gauche depuis qu'il a débarqué dans la capitale. Le latéral de 20 ans est d'ailleus particulièrement ravi de son transfert au PSG.

Avant qu’il ne soit remplacé par Luis Campos l’été dernier, Leonardo a réalisé un mercato important en 2021. Lors de la même fenêtre des transferts, il a attiré Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes au PSG. Prêté par le Sporting CP, le Portugais a d'ailleurs vu son option d’achat de 38M€ être levée un an plus tard.

Nuno Mendes brille depuis son arrivée au PSG

Il faut dire que depuis son arrivée, Nuno Mendes impressionne dans la capitale. Alors qu’il devait servir de doublure à Juan Bernat, le joueur de 20 ans a fini par s’imposer comme titulaire sous Mauricio Pochettino. Christophe Galtier lui fait tout autant confiance cette saison.

«J’ai toujours dit à mon agent que j’aimerais jouer pour le PSG»