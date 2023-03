Zidane snobe l’OM, il jubile

Thibault Morlain

Né à La Castellane, Zinedine Zidane a passé ses plus jeunes années du côté de Marseille. Enfant de la cité phocéenne, la légende du football français n’a toutefois jamais porté le maillot de l’OM au cours de sa carrière. Un énorme regret pour beaucoup, mais d’autres s’en réjouissent. C’est notamment le cas de Rolland Courbis, qui a notamment pu profiter de Zidane du côté des Girondins de Bordeaux.

Aujourd’hui entraîneur, Zinedine Zidane a eu une carrière exceptionnelle de joueur. Bien évidemment, on se rappelle tous de son passage au Real Madrid entre 2001 et 2006. Mais avant cela, Zizou a évolué à la Juventus ainsi qu’en France, aux Girondins de Bordeaux et à Cannes, son club formateur. L’OM n’est donc pas dans cette liste bien que Zidane soit né du côté de la cité phocéenne. L’histoire aurait pu être belle, mais elle ne s’est jamais réalisée. Ils sont beaucoup à regretter que Zinedine Zidane ne soit jamais venu à l’OM, mais pour Rolland Courbis, c’est un mal pour un bien puisque cela lui a donné la possibilité de l’entraîner à Bordeaux.

Mercato : Zidane passe un coup de fil, et c'est signé https://t.co/Y8tCcU47Ye pic.twitter.com/JQyH5CD2QJ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« C’est mieux… »

A l’occasion de l’émission Dans La Légende de Clique , Rolland Courbis est revenu sur sa collaboration avec Zinedine Zidane aux Girondins de Bordeaux. Et pour lui, ça l’a arrangé que l’enfant de La Castellane ne rejoigne par l’OM : « Je pense qu’être venu à Bordeaux plutôt que de revenir à Marseille, retrouver ses amis d’enfance qui bien évidemment allaient être très heureux de le voir, je ne sais pas s’il aurait fait la même carrière. Je ne dis je ne sais pas mais j’ai quand même mon idée… Je pense que c’est mieux qu’il soit passé 4 ans du côté de Bordeaux avant d’aller à la Juve plutôt que de retourner à l’OM tout de suite ».

Zidane à l’OM, c’est encore possible ?