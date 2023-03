Grande nouvelle pour Benzema sur le mercato

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Karim Benzema devrait prolonger d'une saison au minimum avec le Real Madrid. Toutefois, le buteur français de 35 ans pourrait être en concurrence avec Dusan Vlahovic, qui serait suivi par le club merengue, en 2023-2024. Mais heureusement pour Karim Benzema, Manchester United et le Bayern seraient les clubs les plus insistants pour le buteur de la Juventus.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema devrait prolonger d'au moins une saison. Malgré tout, le club merengue envisagerait de recruter un nouveau buteur pour concurrencer son capitaine et numéro 9 en 2023-2024. D'après les dernières informations d' AS, la direction de la Maison-Blanche aurait même déjà identifié plusieurs cibles offensives, dont Dusan Vlahovic.

Le Real veut mettre Vlahovic dans les pattes de Benzema

Ce mardi matin, TMW a fait un point sur l'avenir de Dusan Vlahovic, et il serait de plus en plus proche d'un départ du côté de la Juventus, et ce, pour deux raisons. D'une part, le buteur serbe de 23 ans ne s'entendrait plus avec Massimiliano Allegri sur le plan tactique. D'autre part, Dusan Vlahovic pourrait claquer la porte de la Vieille Dame parce qu'elle pourrait ne pas disputer la moindre compétition européenne la saison prochaine. Mais heureusement pour Karim Benzema, le Real Madrid ne serait pas en pole position pour le transfert de Dusan Vlahovic.

Direction Manchester United ou le Bayern pour Vlahovic ?