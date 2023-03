L'OM a pris une décision radicale sur le mercato

Amadou Diawara

En quête d'un nouvel arrière gauche lors du dernier mercato estival, l'OM a trouvé un accord avec Arsenal pour boucler le prêt - sans option d'achat - de Nuno Tavares. Alors que la saison du Portugais est en dents de scie, Pablo Longoria pourrait privilégier d'autres pistes à l'issue de la saison si les Gunners ouvraient une nouvelle fois la porte à son départ.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a bouclé la signature de Nuno Tavares pour renforcer le couloir gauche de la défense de l'OM. En effet, le président marseillais s'est entendu avec Arsenal pour récupérer le défenseur portugais de 23 ans sous la forme d'un prêt. Toutefois, aucune option d'achat n'a été incluse dans l'opération lors des négociations pour Nuno Tavares.

Phénomène au PSG, il continue d’exploser https://t.co/2HzXS7HRRy pic.twitter.com/WgmQA6Y8Gj — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Nuno Tavares perd des points à l'OM

Alors que Nuno Tavares va faire son retour à Arsenal à l'issue de la saison, l'OM étudierait la possibilité de le récupérer dans la foulée depuis plusieurs semaines. Toutefois, le natif de Lisbonne ne serait plus la priorité de Pablo Longoria au poste d'arrière gauche.

Nuno Tavares n'est plus le premier choix de l'OM