Mercato - PSG : Il annonce sa prochaine destination, Mbappé va enrager

Amadou Diawara

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG à la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé aurait demandé à sa direction de recruter un nouveau numéro 9. Toutefois, Luis Campos n'a jamais réussi à remplir cette mission. Alors que le conseiller football penserait à recruter Victor Osimhen (Napoli) pour combler Kylian Mbappé, le Nigérian a annoncé qu'il comptait rejoindre la Premier League.

Arrivé au PSG à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature. Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 parisien est passé tout proche de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec la Maison-Blanche . Mais heureusement pour le PSG, l'attaquant français de 24 ans a finalement rempilé de trois saisons.

Le cauchemar continue pour le PSG, il va vivre un enfer https://t.co/Fff4QORWKh pic.twitter.com/rN0VNrWaSI — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Le PSG veut offrir Osimhen à Mbappé

Après sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fait une demande à sa direction pour le mercato. En effet, le numéro 7 de Christophe Galtier aurait réclamé le recrutement d'un nouveau numéro 9 à Luis Campos, et ce, pour pouvoir évoluer en soutien derrière lui, et non seul en pointe. Toutefois, le conseiller football du PSG n'a jamais réussi à exaucer le souhait de Kylian Mbappé.

Osimhen veut rejoindre la Premier League