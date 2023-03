Une grosse désillusion se prépare à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Arsenal l'été dernier sans option d'achat, Nuno Tavares alterne le bon et le moins bon, mais s'est plutôt mis en valeur lorsqu'il évolue dans son couloir gauche à l'OM. Néanmoins, comme William Saliba lors de la précédente saison, le prêt du Portugais ne s'accompagne pas d'une option d'achat et les Gunners auraient déjà prévu de le rapatrier.

En quête d'un joueur capable d'évoluer au poste de piston gauche pour s'imposer dans le système d'Igor Tudor, l'OM a obtenu le prêt de Nuno Tavares l'été dernier. Pablo Longoria a profité de son lien privilégié avec Arsenal qui lui avait déjà permis d'attirer Mattéo Guendouzi et William Saliba la saison précédente.

Les plans de l’OM sur le mercato sont dévoilés ! https://t.co/2ItXHzxh2g pic.twitter.com/L5pcoFwgo1 — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Nuno Tavares comme Saliba ?

Après une première partie de saison plutôt convaincante dans son poste de piston gauche, Nuno Tavares est plus en difficulté en 2023. Il faut dire que le Portugais est régulièrement positionné à droite, ce qui ne semble pas lui convenir parfaitement. Quoi qu'il en soit, selon les informations du Daily Telegraph , Arsenal aurait d'ores et déjà acté le fait de récupérer son joueur en vue de la saison prochaine. Il faut dire que comme pour William Saliba, le prêt du jeune portugais ne s'accompagne pas d'une option d'achat.

Arsenal a tout prévu