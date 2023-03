Le PSG s’est renseigné, ce crack met le feu au mercato

Thomas Bourseau

Jeune talent de 19 ans du football portugais, Antonio Silva figure dans les petits papiers du PSG, mais également dans ceux du Real Madrid. Liverpool et Tottenham s’inviteraient à la fête en parallèle.

Fidèle à ses habitudes, Luis Campos garde un oeil sur les talents émergents du football européen. Le jeune défenseur central Antonio Silva, du Benfica Lisbonne, est âgé de 19 ans et a déjà disputé une Coupe du monde avec le Portugal au Qatar à l’automne dernier. Avant même cette compétition, le conseiller football du PSG s’était renseigné sur sa disponibilité l’été dernier en discutant du prêt de Julian Draxler avec le Benfica comme le10sport.com vous le révélait en octobre dernier.

Le PSG a pris des informations, le Real Madrid s’emballe pour Antonio Silva

Record a récemment confirmé les informations du 10sport.com via lesquelles on vous dévoilait la présence du Real Madrid dans la course à la signature d’Antonio Silva. Cependant, le Real Madrid ne serait pas l’unique concurrent du PSG dans cette opération.

Liverpool et Tottenham se joignent à la fête