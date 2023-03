Mercato : Cristiano Ronaldo va accueillir une star du Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric serait sur le point de changer de club librement et gratuitement. Après 11 saisons de bons et loyaux services au Santiago Bernabeu, la star croate de 37 ans se dirigerait vers Al Nassr, club saoudien où évolue Cristiano Ronaldo actuellement.

Arrivé au Real Madrid en provenance de Tottenham à l'été 2012, Luka Modric ne va plus faire long feu au Santiago Bernabeu. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le milieu croate de 37 ans ne devrait pas parapher un nouveau bail avec le club merengue. Ainsi, Luka Modric serait en passe de rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été.

Luka Modric parti pour quitter le Real Madrid ?

Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce mardi, Luka Modric serait parti pour quitter le Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin. Et il ne devrait pas rejoindre n'importe quel club. D'après le média français, le numéro 10 merengue devrait suivre les traces de Cristiano Ronaldo, en direction d'Al Nassr en Arabie Saoudite. En effet, le conseiller de Luka Modric aurait de bonnes relations avec le club emmené par Rudi Garcia, et notamment avec le directeur sportif Goran Vucevic.

Luka Modric va suivre Cristiano Ronaldo à Al Nassr