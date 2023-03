Le Qatar prépare un projet fou pour le PSG, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Alors que Christophe Galtier semble être la source d’interrogations au PSG quant à ses capacités à gérer le groupe, il est question d’un retour de Thomas Tuchel dans la presse. Cependant, le projet du Qatar va tomber à l’eau au vu de la cote de Tuchel sur le marché. Explications.

Au réveillon de Noël de 2020, le PSG profitait de la journée de Ligue 1 opposant le club parisien au RC Strasbourg afin d’annoncer à Thomas Tuchel son licenciement en cours de saison alors que son contrat arrivait à expiration le 30 juin 2021. À ce stade de l’année, l’entraîneur allemand avait déjà rebondi à Chelsea afin d’offrir le plus beau trophée européen derrière lequel les propriétaires qataris du PSG courent derrière depuis 2011 : la Ligue des champions.

Retour de flamme pour Thomas Tuchel au PSG ?

Mais voilà, après des résultats mitigés au début de cet exercice, Thomas Tuchel a été remercié par Chelsea et remplacé par Graham Potter. Et maintenant ? Il semblerait que le Qatar soit prêt à faire machine arrière avec Thomas Tuchel alors que Christophe Galtier a connu quelques pépins sportifs à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain. RMC Sport affirmait en février dernier que les propriétaires du club parisien songeraient à Thomas Tuchel. Cependant, le 17 février dernier, le10sport.com vous a confié qu’aucun contact n’avait été noué avec Tuchel pour autant.

Zidane - PSG : Le Qatar a contacté un autre entraîneur https://t.co/IZOYtd4WDO pic.twitter.com/JWoqz8uKGn — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Tottenham intéressé, Tuchel peut rêver plus grand au Bayern et au Real Madrid