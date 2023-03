Mercato - PSG : Une bombe est lâchée sur Neymar, il répond

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar aurait peut-être déjà joué son dernier match sous les couleurs parisiennes. Toutefois, le PSG devrait avoir du mal à se débarrasser de sa star brésilienne cet été, et ce, parce qu'elle coute très cher et ne serait pas emballée par l'idée de partir.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2022, Neymar a rempilé une année plus tôt. En effet, le club de la capitale a offert un nouveau bail à son numéro 10 pour éviter un départ libre et gratuit. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027.

«A part Chelsea/Newcastle/destination du Golfe, qui peut s'aligner ?»

Malgré son engagement de longue durée avec le PSG, Neymar aurait d'ores et déjà joué son dernier match sous les couleurs parisiennes. A en croire Daniel Riolo, la star brésilienne - qui ne jouera plus de la saison à cause de sa blessure à la cheville - devrait prendre le large lors du prochain mercato estival. « Le match contre Lille était donc la dernière apparition de Neymar avec le maillot du PSG …. Forte probabilité… » , a posté le journaliste de RMC Sport sur Twitter ce lundi.

«A-t-il envie à 31 ans d'aller là bas ?»