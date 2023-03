Mercato : Le PSG déjà tenu en échec ?

La rédaction

Aymeric Laporte pourrait quitter Manchester City cet été pour… le PSG ? Le club de la capitale serait intéressé, mais le FC Barcelone aurait les faveurs de l’Espagnol. Le Fair-play financier serait la clé de cette opération.

Depuis le début de la saison, Aymeric Laporte n’est clairement pas un élément indiscutable au sein de la défense de Manchester City aux yeux de Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol des Skyblues ne l’a fait jouer qu’à onze reprises toutes compétitions confondues et préparerait même sa succession avec Josko Gvardiol selon Foot Mercato.

Barcelone prend l’avantage sur le PSG pour Aymeric Laporte

L’occasion pour The Daily Star d’évoquer un intérêt du PSG en marge du prochain mercato estival et en raison de l’incertitude autour de la prolongation de contrat de Sergio Ramos et de la blessure au tendon d’Achille de Presnel Kimpembe. Pour autant, selon Mundo Deportivo , la priorité d’Aymeric Laporte en cas de départ de Manchester City serait de rejoindre le FC Barcelone, un prétendant de longue date avec des missions de supervisions qui remontent à dix ans en arrière.

Le Fair-play financier au coeur du deal Laporte pour le Barça