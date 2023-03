PSG : «Il y a eu des insultes», il balance sur son retour à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au PSG, Kingsley Coman faisait son grand retour au Parc des Princes le 14 février dernier à l'occasion du match aller de Ligue des champions. Ce dimanche, le joueur du Bayern Munich a confirmé avoir été la cible d'insultes de la part de certains supporters parisiens. Pas de quoi altérer sa relation avec son club formateur.

Buteur lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG, Kingsley Coman reste très attaché au PSG, son club formateur. Mais certains supporters parisiens n'ont pas digéré son départ en 2014. Lors d'un entretien au CFC , le joueur du Bayern Munich a annoncé qu'il avait été insulté par une partie du Parc des Princes lors de son retour dans la capitale.

«Confirmé par l'entourage de Messi» : Révélations sur l'avenir de la star du PSG https://t.co/moFOxSVdrP pic.twitter.com/WK0hmKTO3S — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Coman insulté lors du match aller

« Au début du match, il y a eu des insultes, mais je me suis dit : quelques personnes ne me feront pas changer d'avis. Quand tu marques, tu veux faire une glissade de genou, mais Je voulais montrer un signe de respect envers les supporters du PSG. Mais si je peux marquer plus de buts, je vais (célébrer) » a déclaré Coman. Malgré son lien très fort avec le PSG, l'international français est déterminé à offrir la qualification au Bayern Munich.

« Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour Paris »