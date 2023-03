«C’est comme en équipe de France», ce constat sans appel sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de son 201ème but sous le maillot du PSG samedi soir, Kylian Mbappé est sur un nuage depuis la fin du Mondial. Depuis son retour, le club parisien enchaîne les victoires et a retrouvé la confiance avant d'affronter le Bayern Munich ce mercredi soir. Coéquipier de Mbappé en équipe de France, Kingsley Coman s'est prononcé sur son prochain adversaire.

Battu au Parc des Princes au match aller (0-1), le PSG n'a plus le choix. Pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le club parisien va devoir battre le Bayern Munich sur sa pelouse. La mission s'annonce difficile, mais le PSG présente de sérieux arguments.

Une Mbappé-dépendance au PSG ?

Blessé au match aller, Kylian Mbappé sera de la partie. Le joueur, qui est devenu, seul, meilleur buteur de l'histoire de son club (201 buts) samedi soir, semble obsédé par ce défi en Ligue des champions. Adversaire du PSG ce mercredi soir, Kingsley Coman est revenu sur le retour de Mbappé

« Quand Kylian est là, tu as un peu plus de confiance »