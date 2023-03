Le PSG a tout misé sur lui, c’est la catastrophe

Axel Cornic

Après une saison d’alternance, Gianluigi Donnarumma a été installé comme seul véritable titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain. Sa position a d’ailleurs été confirmée en janvier, puisque Keylor Navas a quitté le club en rejoignant Nottingham Forrest... mais cela ne semble pas vraiment avoir libéré l’Italien, qui ne convainc pas vraiment depuis le début de la saison.

Lors de son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma était considéré comme l’un des meilleurs gardiens en circulation. Pourtant, l’Italien n’a jamais vraiment été cette assurance tous risques que cherchait le PSG, avec des nombreuses erreurs qui ont couté cher au club.

Les bourdes de Donnarumma

Celle face à Karim Benzema et au Real Madrid la saison dernière, est encore dans toutes les têtes. Mais des épisodes plus récents ont eu lieu, comme face au FC Nantes avec deux erreurs qui auraient pu couter cher au PSG et qui ne rassurant pas avant le choc contre le Bayern Munich, pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Un pari raté ?