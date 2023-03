Kylian Mbappé vend la mèche pour son prochain club

Arnaud De Kanel

En inscrivant le quatrième but parisien lors de la victoire face au FC Nantes, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. L'attaquant star avait en partie prolongé son contrat pour faire tomber ce record. Présent à la cérémonie The Best lundi dernier, il a affolé l'Italie en dévoilant le nom du club qu'il aimerait rejoindre.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être remis en question. Alors qu'il vient tout juste de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Edinson Cavani, des doutes subsistent encore sur son envie de rester dans la capitale. Il voulait écrire l'histoire de son club et marquer les esprits en France, c'est désormais chose faite, alors pourquoi rester au PSG ? Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a soif de record et il pourrait écrire sa légende à l'étranger. D'ailleurs, s'il venait à être transféré en Italie, il a déjà choisi le club qu'il aimerait rejoindre.

Mbappé pas récompensé au The Best

La cérémonie The Best se tenait lundi dernier à Paris. En lice pour remporter le trophée, Kylian Mbappé avait fait le déplacement. Ce fut finalement un sacre pour ses bourreaux argentins puisque Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de l'année, Emiliano Martinez meilleur gardien, Lionel Scaloni meilleur entraîneur et même les supporters argentins ont été désignés meilleurs du monde en 2022. Mbappé s'est consolé avec une présence dans le onze de l'année. Reparti tout sourire avec le trophée à la main, l'attaquant du PSG a été interpellé par quelques journalistes au moment de quitter les lieux. Une question lui a été posée sur un possible transfert en Italie et il a répondu cash.

Il choisit l'AC Milan