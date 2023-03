Benzema mal en point, la presse espagnole le fracasse

Arnaud De Kanel

Le Karim Benzema éblouissant de la saison passée semble bien loin. Le Ballon d'Or connait un exercice 2022-2023 beaucoup plus délicat et il peine à se montrer décisif. Encore muet dimanche soir face au Betis Séville, l'attaquant du Real Madrid a fait les gros titres de la presse espagnole ce lundi matin. Les critiques fusent à son sujet.

Une crise s'installe progressivement au Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont enchainé un troisième match sans victoire et voient désormais le Barça s'envoler en tête de la Liga avec 9 points d'avance. Une nouvelle fois, Karim Benzema est resté muet. Son cas divise de plus en plus en interne et sa relation se serait nettement refroidie avec son entraineur et Florentino Perez, son président. Pour lui mettre encore un peu plus la pression, la presse espagnole en a rajouté une couche.

«Karim Benzema n’est même pas l’ombre du joueur qui a ébloui la planète la saison passée»

Karim Benzema commence à agacer en Espagne. Bien qu'il soit décisif près d'une fois par match en championnat (13 buts et 3 passes décisives), son rendement est critiqué. Le quotidien MARCA lui a d'ailleurs consacré un édito ce lundi intitulé « Il faut qu'on parle de Benzema ». Les critiques sont fortes. « Le fait est que Karim Benzema n’est même pas l’ombre du joueur qui a ébloui la planète la saison passée. Ses statistiques seraient signées par 90% des attaquants : 18 buts et 5 passes décisives. Mais pour Benzema, ça ne sert pas. Et encore moins pour le Real Madrid. […] Les déconnexions de Benzema expliquent en partie le caractère imprévisible de ce Real Madrid », peut-on lire dans les colonnes du média madrilène.

«Il est toujours loin de son niveau»