Messi déclenche une énorme polémique au Real Madrid

Thibault Morlain

En attendant peut-être un 8ème Ballon d'Or, Lionel Messi vient de recevoir le prix The Best, décerné par la FIFA et récompensant le meilleur joueur de l'année. Une distinction notamment obtenue grâce aux votes des capitaines des sélections nationales. Et voilà qu'un vote en faveur de Messi n'est clairement pas passé inaperçu au Real Madrid.

Ce lundi, la FIFA organisait la cérémonie The Best récompensant les meilleurs joueurs et meilleures joueuses de la saison. Un trophée qui est revenu à Lionel Messi, sacré grâce notamment à sa Coupe du Monde, tandis que Kylian Mbappé et Karim Benzema ont eux complété le podium.

«Menteur» : Benzema explose à cause de Messi https://t.co/7WL1KeQ5Xv pic.twitter.com/sVCFTvblWK — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Messi devant Benzema pour Alaba

Pour sacrer Lionel Messi du prix The Best, ce sont notamment les capitaines des sélections nationales qui ont été appelés à voter. Ça a notamment été le cas de David Alaba, qui porte le brassard avec l'Autriche. Et le joueur du Real Madrid a surpris tout le monde en donnant la 1ère place à Messi, tandis que Karim Benzema, son coéquipier en Espagne, arrive lui 2ème et Kylian Mbappé 3ème.

Alaba victime d'insultes racistes

Chez les fans du Real Madrid, voir David Alaba préférer Lionel Messi à Karim Benzema ne passe pas. Ainsi, sur les réseaux sociaux, le hashtag #AlabaOut est notamment apparu. Et ça a ensuite dégénéré avec de nombreux insultes racistes à l'encontre d'Alaba.