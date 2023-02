«Menteur» : Benzema explose à cause de Messi

Thibault Morlain

Ce lundi, à Paris, se déroulait la cérémonie The Best organisée par la FIFA et récompensant les meilleurs joueurs de la saison. Vainqueur de la Coupe du monde, Lionel Messi a alors été consacré, arrivant devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. Un résultat qui ne semble pas avoir plu à l'attaquant du Real Madrid.

Grâce à sa victoire à la Coupe du monde avec l'Argentine, Lionel Messi semble se diriger tout droit vers un 8ème Ballon d'Or. Mais avant cette nouvelle consécration, le numéro 30 du PSG a obtenu, ce lundi, le prix The Best du meilleur joueur de l'année, remis par la FIFA.

Messi devant Mbappé et Benzema

A 35 ans, Lionel Messi est plus que jamais le meilleur joueur du monde. Un trophée d'ailleurs remporté devant Kylian Mbappé (2ème) et Karim Benzema (3ème). Le classement du buteur du Real Madrid n'a d'ailleurs pas manqué d'interpeller. En effet, pour beaucoup, Benzema aurait mérité cette distinction étant donné sa saison avec la Casa Blanca.

La story de Karim Benzema après la cérémonie #TheBest. 👀 pic.twitter.com/wzKhjVzyAS — Actu Foot (@ActuFoot_) February 27, 2023

« Menteur »