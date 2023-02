Real Madrid : Énorme coup de gueule, il dénonce un scandale

Hugo Chirossel

Samedi soir, le Real Madrid recevait l’Atlético de Madrid dans le derby madrilène. Une rencontre qui s’est conclue par un match nul (1-1), mais qui a également fait polémique. L’expulsion d’Angel Correa pour un coup sur Antonio Rüdiger ne passe pas auprès des Colchoneros. Miguel Angel Gil, président du club, a publié un communiqué cinglant ce dimanche, au lendemain de la rencontre.

L’Atlético de Madrid fulmine ce dimanche, au lendemain du derby face au Real Madrid. Si les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1), les Colchoneros ne digèrent l’expulsion d’Angel Correa à la 64e minute de jeu, pour un coup dans la poitrine d’Antonio Rüdiger. Ce dimanche, Miguel Angel Gil, président de l’Atlético de Madrid, a publié un communiqué sur le site officiel du club pour dénoncer des décisions arbitrales qu’il juge anormales.

« Nous subissons toujours ce type d’action »

« Cela ne vaut pas la peine d’insister davantage. Je l’ai dit il y a quelques semaines et je le redis. Hier, c’était la même chose. C’est malheureux ! Nous subissons toujours ce type d’action contre cette équipe à cause de la pression qui est exercée en permanence sur le collectif d’arbitres », a déclaré Miguel Angel Gil.

Miguel Ángel Gil: “No podemos normalizar lo que es anormal”🔗 https://t.co/asdHbwYAZc — Atlético de Madrid (@Atleti) February 26, 2023

« Nous ne pouvons pas normaliser ce qui est anormal »