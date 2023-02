C'est confirmé, le Real Madrid tient son nouveau Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Alors qu’il a quitté le Real Madrid en 2018 pour rejoindre la Juventus, le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo est porté par Eden Hazard, depuis son arrivée en 2019. Toutefois, l’avenir du Belge dans la capitale espagnole est de plus en plus incertain, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024. La Casa Blanca prévoirait alors de remettre ce numéro à Vinicius Jr, afin d’en faire le successeur du quintuple Ballon d’Or.

Dans l’histoire du Real Madrid, le numéro 7 a souvent été porté par des joueurs qui ont marqué l’histoire du club. Détenu par Raul lors de son arrivée, Cristiano Ronaldo l’a récupéré après son départ en 2010, jusqu’à ce que le Portugais rejoigne la Juventus en 2018. Un numéro qui est désormais en la possession d’Eden Hazard, depuis son arrivée en provenance de Chelsea lors de l'été 2019.

«Je serai là la saison prochaine» : Zidane est prévenu ! https://t.co/afvEgnegaj pic.twitter.com/TRb5eS97Fq — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Vinicius Jr, successeur de Cristiano Ronaldo ?

Le Belge n’a jamais réussi à confirmer tous les espoirs placés en lui et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, son avenir au Real Madrid est de plus en plus incertain. La Casa Blanca aurait d’ailleurs d’ores et déjà tout prévu en ce qui concerne le numéro 7 d’Eden Hazard et saurait exactement à qui il reviendra après son départ. En effet, Defensa Central indique que le Real Madrid aurait l’intention de le remettre à Vinicius Jr. Ce dernier porte actuellement le numéro 20, mais les Merengue estimeraient qu’il puisse hériter du 7 à l’avenir, porté auparavant par son idole Cristiano Ronaldo.

