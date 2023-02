Terrible nouvelle pour Benzema, il craint le pire

Arnaud De Kanel

Difficile vainqueur d'Osasuna (0-2) ce samedi soir, le Real Madrid a de nouveau fait sans Karim Benzema. Le Ballon d'Or était mis au repos par son coach Carlo Ancelotti en vue du choc contre Liverpool. Mais en Espagne, on craint que derrière cette fatigue légère se cache en réalité une blessure.

Le Real Madrid s'est fait peur mais a tout de même réussi à arracher la victoire sur la pelouse d'Osasuna ce samedi. Les hommes de Carlo Ancelotti ont évolué sans leur capitaine Karim Benzema, laissé au repos par son coach qui voulait le préserver avant le huitième de finale aller contre Liverpool mardi. Si l'Italien avait assuré avant la rencontre que son attaquant n'était pas blessé, l'ancien joueur Alvaro Benito pense le contraire et se montre très pessimiste à ce sujet.

«C’est la grande inconnue»

« La réalité c’est que s’il (Benzema) était à 100%, il serait titulaire ce samedi contre Osasuna. On verra comme il va face à Liverpool. C’est la grande inconnue: savoir s’il sera à 100% à Anfield », a tout d'abord lâché Alvaro Benito dans l’émission El Larguero de la Cadena SER , avant de poursuivre.

«Les informations ne sont pas encourageantes»