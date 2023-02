Une polémique éclate au Real Madrid, il lâche une réponse

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid s'est longtemps pris les pieds dans le tapis sur la pelouse d'Osasuna ce samedi avant que l'inévitable Federico Valverde ne trouve la faille à 10 minutes du terme. Mais cette rencontre a malheureusement été marquée par des nouvelles insultes à l'encontre de Vinicius Jr auxquelles la star a répondu sur les réseaux sociaux.

Cette rencontre avait tout d'un piège pour le Real Madrid qui n'a plus le droit à l'erreur s'il ne eut pas voir filer définitivement le Barça au classement. Les Madrilènes ont multiplié les assauts et ont longtemps buté sur Sergio Herrera avant que celui ne craque sur une frappe de Federico Valverde. Pourtant, la soirée avait bien mal commencée pour le Real puisque Vinicius Jr avait fait l'objet de violentes insultes. Il s'est empressé d'y répondre sur son compte Twitter .

«Les insultes continuent...»

Pris en grippe par les supporters adverses dès que le Real Madrid se déplace, Vinicius n'a pas échappé aux insultes avant le coup d'envoi. C'est pendant la minute de silence pour les victimes du séisme en Turquie que les fans d'Osasuna ont entonné des chants injurieux. « Les insultes continuent... mais la danse aussi... Rendez-vous à Liverpool ! ALLEZ MADRID ! », a répondu Vinicius Jr sur Twitter . Le Brésilien a également craqué pendant la rencontre puisqu'il a insulté l'arbitre de la rencontre, sans doute nerveux à cause des injures qu'il a reçu. Thibaut Courtois est monté au créneau pour le défendre.

Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID! 🤍 pic.twitter.com/wWNRrx7Ing — Vini Jr. (@vinijr) February 18, 2023

«C'est dommage»