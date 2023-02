Un énorme malaise révélé avec une star du Real Madrid

Hugo Chirossel

Recruté il y a maintenant trois ans et demi en provenance de Chelsea, Eden Hazard peine toujours à s’imposer au Real Madrid. Si tout le monde salue son état d’esprit en interne, la situation commencerait à se tendre entre lui et Carlo Ancelotti. En effet, le Belge serait notamment déçu de ne pas avoir obtenu le temps de jeu qui lui était promis en début de saison.

Eden Hazard n’y arrive toujours pas. Cela fait bientôt quatre ans que le Belge a débarqué au Real Madrid en provenance de Chelsea, dans le cadre d’un transfert qui aurait coûté 160M€ bonus compris. Gêné par des blessures, l’ancien joueur du LOSC n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale espagnole et cette saison ne fait pas exception. Il a disputé seulement sept rencontres toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive.

PSG : Mbappé de retour, il reçoit déjà un avertissement https://t.co/hkrBAOkn7M pic.twitter.com/GUWafTQL31 — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Entre Hazard et Ancelotti, une relation quasi inexistante

D’après les informations de The Athletic , la situation d’Eden Hazard au Real Madrid commencerait d’ailleurs à être de plus en plus tendue. En effet, ses rapports avec Carlo Ancelotti seraient quasi inexistants, selon des proches du joueur qui ont souhaité garder l’anonymat. Eden Hazard reprochait à son entraîneur des promesses non tenues, notamment en ce qui concerne son temps de jeu. Il se sentirait ignoré par le technicien italien et déçu de la rupture de leur relation.

Hazard reste apprécié en interne