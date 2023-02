Karim Benzema a surclassé Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine du Real Madrid depuis le départ de Marcelo, Karim Benzema a mené les siens vers un nouveau trophée samedi dernier. Vainqueur de la Coupe du monde des clubs, le Ballon d’Or 2022 est devenu le joueur français le plus titré de l’histoire mais aussi du Real Madrid. Avec 25 trophées, Benzema est loin devant Cristiano Ronaldo (16).

« Refaire l’histoire. Un trophée de plus pour le meilleur club du monde ». Karim Benzema commence à prendre l’habitude de ses formulations… Samedi dernier, le Real Madrid a remporté la Coupe du monde des clubs, un trophée de plus pour la Maison Blanche. Après la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, le club madrilène s’est offert un sacre de plus. Presque une routine pour le Real Madrid.

Au Real Madrid, Benzema fait beaucoup mieux que Ronaldo

Karim Benzema, lui, vient donc ajouter un 32ème trophée collectif à son palmarès XXL. Le capitaine du Real Madrid est devenu le joueur français le plus titré de l’histoire mais aussi du Real Madrid, à égalité avec Marcelo (25), qui a quitté le club l’été dernier. Une preuve supplémentaire que Karim Benzema fait partie de l’histoire des Merengue, si besoin d’en fournir. Loin derrière, Cristiano Ronaldo n’a glané « que » 16 trophées avec le Real Madrid soit 9 de moins que son ancien coéquipier. Même si le Portugais reste devant au global (34), Benzema se rapproche dangereusement et pourrait rapidement le dépasser.

Comme c’est beau 🙌🏽🤍 pic.twitter.com/6bfdeC8aON — Karim Benzema (@Benzema) February 12, 2023

Un avenir encore indécis, mais...