«Le plus paresseux que j'ai vu de ma vie», il tacle une star du Real Madrid

Avant de rejoindre le Real Madrid lors de l’été 2019, Eden Hazard a joué pendant sept saisons sous les couleurs de Chelsea. Là-bas, il a notamment côtoyé John Obi Mikel, qui a porté la tunique des Blues pendant 11 ans. L’ancien international nigérian s’est récemment exprimé sur le Belge, qu’il considère comme le joueur le plus paresseux qu’il ait jamais vu.

Si le talent d’Eden Hazard est incontestable, il n’a jamais été connu comme étant un joueur très travailleur à l’entraînement. Ce qu’a confirmé John Obi Mikel récemment, dans un entretien accordé à la radio Dubai Eye . Le Nigérian le connait bien, puisqu’il a évolué à ses côtés pendant sept ans à Chelsea.

« La manière de jouer durant les rencontres était la même qu’à l’entraînement »

« J’ai compris à quel point l’entraînement était important pour les joueurs de Chelsea seulement lorsque je suis arrivé à Chelsea. La manière de jouer durant les rencontres était la même qu’à l’entraînement. Tacles appuyés, bagarres… il y avait souvent des coups parce que tout le monde voulait faire partie du onze de base le week-end. Il n’y avait pas de place pour : “Oh aujourd’hui, je n’ai pas envie de m’entraîner” », a commencé par expliquer John Obi Mikel.

« Il ne s’entraînait jamais »