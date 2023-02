«Le joueur plus décisif du monde», le Real Madrid s’enflamme pour cette star

Hugo Chirossel

Mardi soir, Liverpool et le Real Madrid nous ont offert une rencontre sensationnelle, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un match mal embarqué pour les Merengue, qui se sont finalement imposés grâce notamment à un doublé de Vinicius Jr (2-5). Pour Carlo Ancelotti, l’international brésilien est tout simplement le joueur le plus décisif du monde.

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Liverpool ce mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds espéraient prendre leur revanche, après la finale de C1 perdue face à la Casa Blanca la saison passée. Ce qui était bien parti, puisque les hommes de Jürgen Klopp menaient 2-0 après 20 minutes de jeu.

Vinicius Jr a relancé le Real Madrid

Sauf qu’à l'image de la saison dernière, le Real Madrid ne lâche jamais et a réussi à retourner la situation en sa faveur pour finalement s’imposer (2-5). Pour y parvenir, les Merengue ont pu compter sur Vinicius Jr, auteur d’un doublé afin de permettre à son équipe de revenir au score avant la mi-temps.

«Il n’y aucun autre joueur avec une telle consistance»