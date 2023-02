Le PSG a un projet de longue date au Real Madrid, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Le Real Madrid dispose d’un joyau en ses rangs avec Vinicius Jr. L’attaquant brésilien de 22 ans plairait au PSG depuis un bon moment alors que la presse espagnole a dernièrement confié qu’en cas de départ de Kylian Mbappé au sein du club espagnol, le PSG ferait le nécessaire pour boucler la venue de Vinicius Jr. Le principal intéressé a douché les espoirs du Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs années, le nom de Vinicius Jr devient de plus en plus gros au Real Madrid. Arrivé en 2018 dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo, l’international brésilien de 22 ans est aujourd’hui un élément incontournable du onze de départ de la Casa Blanca et un compère d’attaque hors pair pour Karim Benzema. De quoi donner des idées au PSG qui suivrait la progression de Vinicius Jr depuis quelque temps désormais.

«Je veux rester ici, continuer à écrire l'histoire»

D’ailleurs, d’après les informations divulguées par Defensa Central en janvier dernier, le PSG se préparerait à une nouvelle offensive du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Et en tant que réponse, le Paris Saint-Germain déciderait de tout miser sur le recrutement de Vinicius Jr en échange. Pour autant, le Real Madrid semble prévoir l’avenir avec le Brésilien et travaillerait sur une prolongation de contrat qui le lierait au club jusqu’en 2027. Au cœur des rumeurs de transferts, Vinicius Jr a tranché mardi soir après son doublé inscrit face à Liverpool (5-2) pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions dans des propos relayés par Fabrizio Romano. « C'est le Real Madrid. Je veux rester ici, continuer à écrire l'histoire. C'est ma maison ».

«Je vais continuer dans le plus grand du monde»