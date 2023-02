Le Real Madrid a «le joueur le plus décisif du monde», il valide

Hugo Chirossel

Auteur de 18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, avant la réception de l’Atlético de Madrid ce samedi, Vinicius Jr impressionne. Après la rencontre face à Liverpool, Carlo Ancelotti estimait même que l’international brésilien était actuellement le joueur le plus décisif du monde. Un avis partagé par Pedja Mijatovic.

Mardi dernier, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Vinicius Jr a sonné la révolte du Real Madrid. Menés 2-0 par Liverpool après 20 minutes de jeu, les Merengue ont retourné la situation pour finalement s’imposer 2-5. Auteur des deux premiers buts de son équipe, l'international brésilien a eu un rôle prépondérant dans le résultat de cette rencontre.

Zidane - PSG : «C’était tellement évident qu’il ne pouvait pas dire non»⁰ https://t.co/8zVd5h4Ng3 pic.twitter.com/H2Pj7TnIXL — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Vinicius Jr est « le joueur le plus décisif du monde »

Vinicius Jr avait d’ailleurs reçu les louanges de son entraîneur, Carlo Ancelotti, après la victoire du Real Madrid face à Liverpool. « Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif du monde. Il n’y aucun autre joueur avec une telle consistance. En ce moment, c’est le plus décisif. J’espère qu’il va continuer comme ça », avait déclaré l’entraîneur italien.

« C'est probablement celui qui est le plus en forme »