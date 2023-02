Un club de Ligue 1 veut imiter le Real Madrid, la folle annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début d'année 2023 tonitruant, l'AS Monaco a de grandes ambitions pour la fin de la saison que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne en Ligue Europa. Présent en conférence de presse, Philippe Clément, le coach monégasque ne cache pas ses ambitions au point de vouloir s'inspirer du Real Madrid.

Depuis le retour de la Coupe du monde, l'AS Monaco est probablement l'une des meilleures équipes françaises, si ce n'est la meilleure. Toujours invaincus en 2023, les Monégasques ont notamment facilement dominé le PSG (3-1) au Stade Louis II et restent en course pour le titre puisqu'ils pointent à seulement six points des Parisiens. Le podium devient l'objectif minimum en championnat, mais en Ligue Europa aussi l'ASM peut rêver. Vainqueur du Bayer Leverkusen jeudi dernier (3-2), le club du rocher reçoit les Allemands pour une qualification en huitième de finale. En conférence de presse, Philippe Clément a affiché ses ambitions.

L'AS Monaco impressionne

« On a travaillé très fort, avec le département performance, ces derniers mois pour être en capacité d'enchaîner les matchs aujourd'hui. C'est aussi un état d'esprit. Il y a beaucoup de défis devant nous. Je vois de plus en plus des joueurs prêts à les relever, beaucoup plus de gagnants », lance l'entraîneur de l'AS Monaco à l'occasion de son passage devant les médias avant d'insister sur le modèle à suivre : le Real Madrid.

«L'idée est de devenir une équipe comme le Real Madrid»