On s’inquiète pour Benzema, une bombe se prépare ?

Thibault Morlain

En 2022, Karim Benzema a été exceptionnel avec le Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga, le Français a également remporté le Ballon d’Or pour couronner ses performances. Mais voilà que depuis quelques mois, Benzema évolue un cran en-dessous de ce qu'il a pu montrer. De quoi provoquer l’inquiétude du Real Madrid qui pourrait d’ailleurs voir KB9 s’en aller à la fin de la saison.

Au Real Madrid, on a pu compter sur un incroyable Karim Benzema ces derniers mois. Mais voilà qu’aujourd’hui, le joueur de Carlo Ancelotti accuse un peu le coup, n’affichant clairement plus le même rendement. Et cela n’a échappé à personne en Espagne où le cas Benzema fait ainsi énormément parler…

Deschamps a menti pour Benzema, une accusation tombe https://t.co/4d9zrhMXBW pic.twitter.com/hvblrHvJH1 — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

Le Real Madrid s’interroge pour Benzema

Qu’arrive-t-il à Karim Benzema ? Telle est la question que se poserait le Real Madrid devant le niveau actuel affiché par le Ballon d’Or 2022. Loin de ses standards des derniers mois, le buteur madrilène inquièterait les Merengue selon les informations de Relevo . Au sein du Real Madrid, on ne reconnaitrait plus Benzema et on se demanderait bien ce qui lui passe par la tête actuellement. Une baisse de régime qui n’est d’ailleurs pas sans conséquence pour la Casa Blanca puisque cela amène les défenseurs adverses à davantage se concentrer sur Vinicius Jr, rendant alors la tâche plus difficile au Brésilien.

Attention à son avenir ?

Et voilà que pour Karim Benzema, le problème pourrait bien être son avenir. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, il a grâce à son Ballon d’Or activé une clause lui permettant de prolonger d’une année supplémentaire. Pour autant, selon le média ibérique, Benzema pourrait bien ne plus être là la saison prochaine. En effet, si le Real Madrid n’avait aucun doute sur l’avenir de KB9 il y a quelques semaines, voilà que le Français réfléchirait à son avenir, notamment compte tenu des offres qui arrivent d’Arabie Saoudite. Karim Benzema finira-t-il alors sa carrière loin du Real Madrid ? Si tel était son désir, le club madrilène ne l’en empêchera pas…