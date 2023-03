Mercato : Le Real Madrid prépare un sale coup à Benzema

Amadou Diawara

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin, Karim Benzema devrait prolonger son séjour d'une saison minimum au Santiago Bernabeu. Toutefois, le club merengue pourrait lui mettre un attaquant dans les pattes en 2023-2024. Alors que Karim Benzema est en difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid penserait à recruter Dusan Vlahovic ou un autre buteur pour venir le concurrencer.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, l'international français changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Karim Benzema en difficulté cette saison

Malgré les 35 ans de Karim Benzema, le Real Madrid compterait le prolonger d'une année minimum. Malgré tout, la Maison-Blanche penserait à recruter un nouveau buteur cet été pour lutter à armes égales avec le Français la saison prochaine.

Vlahovic pour concurrencer Benzema au Real Madrid ?