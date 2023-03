Transfert en vue, la bombe se confirme pour Benzema

Thibault Morlain

L’avenir de Karim Benzema est un sujet qui fait énormément parler au Real Madrid. Grâce à son Ballon d’Or, KB9 a activé une clause dans son contrat lui permettant de prolonger jusqu’en 2024 avec la Casa Blanca. Pour autant, sera-t-il toujours là la saison prochaine ? Les questions se posent à propos de Benzema et visiblement, on ne serait pas à l’abris d’une bombe concernant le protégé de Carlo Ancelotti. Explications.

Il y a quelques semaines, en conférence de presse, Carlo Ancelotti avait fait de grandes annonces sur l'avenir de Karim Benzema. « C'est sûr que Karim n'est plus un enfant, mais il va être avec nous la saison prochaine. Je peux confirmer que Benzema a prolongé ? Je ne sais pas. Mais je répète, les légendes du Real Madrid doivent prendre leur retraite au Real Madrid », avait alors lâché l’entraîneur du Real Madrid à propos de son buteur. Mais voilà qu’aujourd’hui, le flou persiste sur l’avenir de Benzema. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ex-Lyonnais a activé une année supplémentaire en option grâce à son Ballon d’Or. Mais voilà que selon les informations de Relevo , rien ne dit que Karim Benzema sera toujours au Real Madrid la saison prochaine.

L’Arabie Saoudite fait réfléchir Benzema

Où jouera Karim Benzema la saison prochaine ? Malgré son option pour une prolongation jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, le buteur de Carlo Ancelotti pourrait bien faire ses valises. Le média ibérique assure que le doute aurait gagné la Casa Blanca à propos de KB9. En effet, il est précisé que si le Real Madrid était certain de la continuité de Benzema avant la Coupe du monde, ce n’est désormais plus le cas. Et pour cause… Le joueur de 35 ans disposerait de propositions en Arabie Saoudite et cela le ferait grandement réfléchir…

Le Real Madrid ne ferme pas la porte