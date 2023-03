Mercato - PSG : Il annonce le transfert de Neymar en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Écarté des terrains pour tout le reste de la saison en raison d’une opération, Neymar a peut-être vécu ces derniers matchs avec le PSG au cours du mois dé février. En effet, à en croire Daniel Riolo, le club de la capitale se séparera coûte que coûte de l’international brésilien lors du prochain mercato estival.

Neymar et le PSG, c’est bientôt la fin ? Malgré un court qui court jusqu’en 2027 dans la capitale, l’attaquant brésilien fait couler beaucoup d’encre au sujet d’un éventuel départ depuis plusieurs mois, et pour cause. Dès son arrivée en tant que conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos aurait tenté de se séparer de Neymar, proposant les services du numéro 10 brésilien à plusieurs écuries de Premier League, en vain. Et malgré ses six premiers mois très encourageants avec le PSG, Neymar est retombé dans ses travers depuis son retour de la Coupe du Monde au Qatar.

Neymar - PSG : La révélation choc https://t.co/DOYXhkaQ0D pic.twitter.com/6rjwW3rGm3 — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Saison terminée

Le PSG a d’ailleurs acté cette semaine la fin de saison de l’ancien joueur du FC Barcelone, qui sera prochainement opéré à Doha, et sera ainsi éloigné des pelouses pour plusieurs mois. Une absence qui est bien accueillie aux yeux de certains observateurs, à commencer par Daniel Riolo, et le journaliste de RMC Sport affirme même que Neymar ne portera plus jamais les couleurs du PSG en match officiel et sera transféré lors du prochain mercato.

« On n’en veut plus au PSG »