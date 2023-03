OM : Un transfert à 20M€ se prépare, il hallucine totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Manchester City l'été dernier après un passage convaincant à l'ESTAC, Issa Kaboré peine à confirmer du côté de l'OM cette saison. Doublure de Jonathan Clauss, il joue peu et n'a jamais su saisir sa chance lorsqu'il a eu du temps de jeu. Par conséquent, évoquer un transfert à 20M€ semble surréaliste pour Jean-Charles de Bono.

Avec l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Pablo Longoria s'est mis en quête des joueurs capables de correspondre au projet de jeu du Croate. Notamment pour animer les couloirs. Dans cette optique, deux pistons sont arrivés à droite à savoir Jonathan Clauss, arrivé en provenance du RC Lens, et Issa Kaboré, prêté par Manchester City. Mais alors que l'international français s'est imposé comme le titulaire, sa doublure peine à convaincre. Et pourtant, l'option d'achat d'Issa Kaboré est fixée à 20M€ ce que le journaliste Jean-Charles de Bono a du mal à comprendre.

«Pour Kaboré moi c’est clair, 20M€ c’est non»

« Pour Kaboré moi c’est clair, 20M€ c’est non. La vraie question que je me pose c’est est-ce-que ce joueur est capable de passer un palier ? Parce qu’à l’OM, à part le match où il a été bon, à Strasbourg si je ne me trompe pas, il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation, qu’on peut avoir peut-être gratuitement, ailleurs. Il n’a pas assez de personnalité, il ne s’est pas imposé », lance-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«L’option d’achat j’en parle même»