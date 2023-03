Énorme coup de froid pour Benzema, l’annonce du Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié contractuellement au Real Madrid jusqu’en juin prochain, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé son contrat. Cette situation commence à interroger au sein du club espagnol. Même si la tendance n’est toujours pas à un départ, des doutes apparaissent, en interne, sur la continuité du buteur français, âgé aujourd’hui de 34 ans.

Après le sacre, le contrecoup. Ballon d’Or 2022, Karim Benzema ne semble pas au meilleur de sa forme en ce début d’année 2023. Mal en point physiquement, l’ancien international français est bien loin de son niveau de la saison dernière. Malgré les doutes, qui commencent à apparaître sur son niveau, le Real Madrid n’a pas l’intention de le lâcher cet été. En fin de contrat, Benzema a la possibilité d’étirer son bail d’une saison, jusqu’en 2024. Mais comme l’indique José Felix Diaz, l’attaquant n’a toujours pas donné son accord, ce qui interpelle en interne.

« C'est une décision stratégique »

« En théorie, nous considérons tous qu'il est acquis que Benzema reste, mais la réalité est que, pour le moment, il n'a pas renouvelé. Il n'y a pas eu de contact définitif avec les dirigeants. Au club, ils sont maintenant dans la situation de dire : 'Est-ce qu'on fait le pas de faire le changement ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'amener quelqu'un qui peut assumer ce changement ? Il est temps de voir ce qui est fait. C'est le débat au Real Madrid, ce n'est pas facile. C'est une décision stratégique. Il faut tout prendre en compte : ce qu'est Benzema, ce qu'il peut encore donner ? Et dans le club où il se trouve à ce moment-là. Honnêtement, je pense que Karim va continuer, mais le football change » a déclaré le journaliste de Marca lors d’un live Twitch de Rubén Martin.

« Il n'y a pas encore de décision concernant Benzema et c'est la réalité »