Deschamps rend fou Zidane, le PSG peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier jouera une partie de son avenir contre le Bayern Munich ce mercredi soir. Et pour le remplacer, le Qatar rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane. Pour Daniel Riolo, c'est même le moment idéal puisque la prolongation de Didier Deschamps offre une incroyable opportunité au PSG dans ce dossier.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane semblait attendre que le banc de l'équipe de France se libère pour faire son retour à la compétition. Mais alors que les Bleus ont atteint la finale de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a vu son contrat prolongé jusqu'en 2026, ce qui rend inaccessible le poste de sélectionneur pour au moins trois ans et demi. Par conséquent, l'avenir de Zinedine Zidane est totalement relancé. Une énorme opportunité que le PSG doit saisir selon Daniel Riolo.

La voie est libre pour Zidane au PSG

« Maintenant le vrai changement, je pense qu'en tout cas l'Emir en rêve, c'est de faire venir Zidane. Il l'a raté l'année dernière de peu. Peut-être que comme maintenant il ne peut plus rêver de l'équipe de France puisqu'elle a été privatisée par Deschamps, Zidane va peut-être se décider à venir au PSG. Là je veux croire quand même que les choses vont un peu changer », lance l'éditorialiste de RMC dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de la Revue de l'After .

