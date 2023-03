Au PSG, il se sait constamment menacé

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est un grand nom du football mondial et les propriétaires qataris du PSG auraient toujours à coeur de lui offrir les clés de l’effectif parisien. Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Christophe Galtier saurait pertinemment qu’il avance avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête alors que Zidane compte faire son grand retour au management.

Christophe Galtier a débarqué au PSG, alors que beaucoup de médias annonçaient l’éventuelle venue de Zinedine Zidane en lieu et place de Mauricio Pochettino sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Lors d’une entrevue accordée au Parisien en juin dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait avec aplomb ne jamais avoir discuté de la succession de Pochettino avec Zidane.

Al-Khelaïfi nie toute discussion avec Zidane, le Qatar en rêve alors qu’il veut revenir aux affaires

Cependant, le nom de Zinedine Zidane est revenu avec insistance du côté du PSG ces dernières années. Son biographe et journaliste Frédéric Hermel a même affirmé sur les ondes de RMC en janvier dernier que le champion du monde 98 avait repoussé les approches du PSG depuis son départ du Real Madrid en mai 2021 afin d’être prêt à reprendre le flambeau après le départ de Didier Deschamps en équipe de France. Mais finalement, Deschamps a été prolongé jusqu’en 2026.

Zidane a refusé le PSG pour les Bleus l’été dernier, Galtier sait que son ombre plane au-dessus de Paris