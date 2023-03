Flop du mercato, il raconte son transfert au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato l’été dernier, Carlos Soler peine pour l’instant à justifier l’es 18M€ investis sur lui et fait figure de flop. Pourtant, le milieu de terrain espagnol n’a pas hésité longtemps lorsque le PSG l’a contacté, et son entourage l’avait également incité à rallier le Parc des Princes.

Après avoir poussé de nombreux profils au milieu de terrain vers la sortie l’été dernier au PSG (Rafinha, Wijnaldum, Gueye, Paredes, Ander Herrera…), Luis Campos avait attiré plusieurs renforts à ce poste avec les recrutements de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler. Ce dernier, qui est arrivé dans les derniers instants du mercato estival en provenance de Valence pour 18M€, est d’ailleurs la dernière recrue en date du PSG.

Mercato - PSG : Il voulait voir Mbappé signer ailleurs https://t.co/Yaq3Cjmpnc pic.twitter.com/jzgMl0vWUZ — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

« Il fallait que je le fasse »

Interrogé au micro de Free Ligue 1 , Carlos Soler a livré les coulisses de son transfert au PSG qui a également été motivé par ses proches : « Il y a eu l’appel de Paris, qui voulait parier sur moi, donc j’en ai parlé avec mes parents et ils m’ont dit ‘fonce’, que si ça devait se faire et que ça me rendait heureux, il fallait que je le fasse », indique Soler.

Des allures de flop

Pourtant, depuis son arrivée au PSG, l’international espagnol peine à justifier les 18M€ investis sur lui et fait pour l’instant figure de flop avec un rendement peu reluisant (5 buts, 4 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues).