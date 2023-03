«Il se prend pour un autre» : Il choque tout le monde à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Manchester United l'été dernier, Eric Bailly connaît une saison compliquée du côté de l'OM. D'ailleurs, l'international ivoirien ne fait pas non plus l'unanimité par son comportement qui serait assez agaçant. Autrement dit, s'il était amené à rester à Marseille, ce ne serait pas une nouvelle comme l'assure Jean-Charles de Bono.

L'été dernier, l'OM s'est lancé dans une sacrée revue d'effectif, notamment pour son secteur défensif. Dans cette optique, Pablo Longoria a recruté quatre axiaux à savoir Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Isaak Touré et Eric Bailly. Les deux premiers cités donnent entière satisfaction depuis le début de la saison, tandis que Touré est prêté à l'AJ Auxerre afin de s'aguerrir. En revanche, le prêt d'Eric Bailly est moins une réussite. Le joueur qui appartient toujours à Manchester United connaît une saison galère entre les blessures et les suspensions. Et lorsqu'il a joué, il a souvent déçu, à l'image de sa prestation contre le PSG en Ligue 1. Pour le journaliste Jean-Charles de Bono, ce serait donc inquiétant s'il restait à l'OM.

«Aujourd’hui ça ne serait pas un bon coup pour l’OM»

« Il me semble que Bailly avait déclaré dans une interview que ce n’était pas sûr qu’il reste à l’OM. Qu’il se voyait bien repartir en Espagne. La problématique c’est que Bailly ne joue pas à l’OM, donc où est-ce qu’il va jouer ? Si tu finis deuxième et que tu dois le garder avec un gros salaire sur deux ans ça va être difficile. Aujourd’hui ça ne serait pas un bon coup pour l’OM », assure-t-il à Football Club de Marseille avant d'ajouter que le comportement d'Eric Bailly pose également question.

«Bailly se prend un peu pour un autre»