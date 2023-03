Cauchemar au PSG, une offre colossale se prépare pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a déjà prévenu la concurrence dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien ne vendra pas sa star cet été, peu importe le prix et peu importe la décision la joueur. Pourtant en Espagne, on continue d’évoquer une possible offensive du Real Madrid, dès le prochain mercato estival. Mbappé pourrait débarquer en Espagne pour remplacer Karim Benzema, 34 ans.

Lié au PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui en raison de son avenir. Selon les informations de L’Equipe, le joueur a la possibilité de prolonger son contrat d’un an. Et en cas de refus, la presse espagnole pourrait remettre au premier plan le feuilleton Mbappé.

Le Real Madrid prépare la succession de Benzema

Surtout que le Real Madrid aurait commencé à préparer la succession de Karim Benzema. Agé de 34 ans, le buteur tricolore semble avoir débuté son déclin et le club espagnol compte recruter un numéro neuf lors du prochain mercato estival. Et selon les informations de Marca , Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient être des pistes crédibles.

Le Real Madrid voudrait toujours Mbappé