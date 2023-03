PSG : Surprise, voilà la star qui pourrait dire non à Mbappé

Thomas Bourseau

Pour combler Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait frapper fort avec Bernardo Silva que le champion du monde accueillerait à bras ouverts au PSG. Néanmoins, une concurrence non soupçonnée pourrait redistribuer les cartes.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août 2022, le transfert rêvé de Luis Campos pour le PSG n’était autre que celui de Bernardo Silva. Pour combler le conseiller football du Paris Saint-Germain, les hauts décideurs du club de la capitale avaient même dégainé une offre de 80M€ toujours selon les informations du 10sport.com, refusée par Manchester City.

Mbappé valide l’idée de Campos avec Silva

Et il se pourrait que le PSG revienne à la charge pour Bernardo Silva à la prochaine intersaison, lui qui a avoué être prêt à relever un nouveau challenge à l’avenir à Record dernièrement. The Sun a d’ailleurs confié que Kylian Mbappé aurait validé cette piste, lui qui aimerait bien jouer à nouveau aux côtés de son ancien coéquipier à l’AS Monaco.

«Des mecs comme Bernardo Silva, il joue à City et le mec veut revenir à Benfica !»