Galtier, Campos, Mbappé… Toutes les infos mercato du 9 mars

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Galtier évoque son avenir au PSG

Interrogé au micro de Canal + juste après l'élimination du PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi soir, Christophe Galtier a fait le point sur sa situation personnelle étant donné qu'il était annoncé sur le départ en cas d'échec : « Des questions sur mon avenir après ce match ? Non c’est trop tôt. Mon avenir dépend de ma direction. Il y a une déception. Moi je reste focus sur la fin de saison, je maintiens le cap avec beaucoup d'énergie. Il faudra rapidement digérer », indique Galtier.



PSG : Al-Khelaïfi organise une réunion pour le sort de Galtier

De son côté, la presse espagnole se montre moins rassurante sur le sort de Christophe Galtier au PSG. Selon Relevo , Nasser Al-Khelaïfi aurait organisé une réunion d'urgence ce jeudi afin de statuer sur l'avenir de son entraîneur. Furieux en interne, le président du PSG n'aurait pas digéré certains choix opérés par Galtier.



Luis Campos pas menacé au PSG... pour l'instant ?

Et qu'en est-il de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG qui était à l'initiative de la nomination de Christophe Galtier l'été dernier ? Selon les révélations de L'EQUIPE , le dirigeant portugais n'est pour l'instant pas menacé directement, mais il devra réaliser un mercato estival 2023 bien plus convaincant que les deux précédents s'il souhaite conserver son poste au PSG.



PSG : Mbappé très flou sur son avenir

Passé tout proche d'un départ du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé a évoqué son avenir suite à l'élimination face au Bayern Munich mercredi soir. Et l'attaquant star du PSG s'efforce de botter en touche, restant très flou sur ses intentions : « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner (...) Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra », a lâché Mbappé en zone mixte.



Sergio Ramos entretient le doute sur son futur au PSG