Mercato : Le PSG s’est totalement raté, voilà les responsables

La rédaction

La masse salariale du PSG a explosé avec la « MNM ». Et pour Jérôme Rothen, il est hors de question que Lionel Messi soit prolongé après le fiasco de la prolongation de contrat de Neymar en 2021.

La « MNM » pourrait-elle être la principale raison des maux du PSG que ce soit sportivement parlant au vu des efforts que la présence des trois stars demandent aux autres joueurs de champ sur le plan défensif, mais également au niveau du mercato ? Pour se targuer d’avoir les numéros 10 de l’équipe de France, du Brésil et de l’Argentine, le PSG a dû faire exploser sa masse salariale qui émarge à plus de 700M€.

Pour Rothen, Messi et Neymar sont responsables des limites du PSG sur le mercato

De quoi mettre des bâtons dans les roues à Luis Campos, le conseiller football du PSG, et du reste de la direction parisienne quand vient l’heure du mercato. Le Paris Saint-Germain se retrouve les pieds et les poings liés pour son recrutement. Et pour Jérôme Rothen, trop c’est trop. Après avoir offert un nouveau contrat à Neymar en 2021 alors qu’il souffre à la cheville, il ne faut pas répéter la même erreur avec Lionel Messi alors que le10sport.com vous a confié que des discussions ont lieu avec le PSG.

Mbappé avait annoncé le fiasco du PSG, la preuve https://t.co/TGwi0u3lct pic.twitter.com/xO3V4DeDAK — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Messi ? Si j’apprends qu’il va prolonger, je me mets en grève»