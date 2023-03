Quelle doit-être la prochaine destination de Kylian Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Son avenir à Paris et les rumeurs de transfert font réagir l'Europe entière. Mais alors que le joueur se rapproche de la fin de son contrat, l'international français fait la UNE de plusieurs médias, qui se posent la même question : que fera Kylian Mbappé ? Les options sont nombreuses.

Malgré sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé est épié par l'Europe entière. Son avenir fait l'objet de nombreuses spéculations. Lié au PSG jusqu'en 2024, le joueur de 24 ans n'a toujours pas activé l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Une situation, qui interpelle certains médias étrangers, même s'il n'y pas encore urgence dans ce dossier. Pour certains journalistes, son départ du PSG serait, d'ores et déjà, acté. La question est de savoir quand...

Le Real Madrid et Liverpool l'apprécient depuis longtemps

« Son message est clair. Il veut faire gagner la Ligue des champions au PSG. C’est un grand défi et une manière de montrer qu’il est le meilleur. Je ne pense pas qu’il terminera sa carrière à Paris. Je l’imagine toujours jouer un jour au Real, mais pas la saison prochaine » a déclaré Pablo Polo, journaliste pour Marca, qui évoque un transfert au Real Madrid. A moins que Mbappé ne privilégie Liverpool. Comme annoncé par le10Sport.com, Jürgen Klopp adore son profil et a discuté, à de nombreuses reprises, avec l'entourage de la star.

Mbappé met le feu à Milan

En Italie, on espère, plutôt, une arrivée au Milan AC. Surtout depuis la petite phrase prononcée par le joueur lors de la cérémonie FIFA the Best . « Si je viens en Italie, ça sera que le Milan AC » avait-il déclaré. Son arrivée est attendue, notamment par Dino Zoff, légende du football italien :« En Italie, tout le monde admire Mbappé. Quelle puissance, quelle force ! Évidemment qu’on aimerait un joueur comme lui dans le championnat italien. Il remplirait tous les stades de Serie A ».

Ribéry veut le voir au Bayern Munich