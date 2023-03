Il est un casse-tête du PSG, le Qatar ferme les yeux

Thomas Bourseau

En grandes difficultés dernièrement, Marquinhos n’apporte pas entière satisfaction au PSG qui douterait de sa forme actuelle. Pour autant, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain ne changent pas leur fusil d’épaule et une prolongation de contrat est en discussion.

Marquinhos n’est plus vraiment le même ces derniers temps au PSG. En effet, alors qu’il était indéboulonnable et s’était mué comme étant un roc de la défense parisienne, le Brésilien connaît une période de moins bien depuis plusieurs mois.

Le PSG doute de la forme de Marquinhos…

Frileux dans ses interventions et pas exempt de tout reproche sur certaines situations, Marquinhos a surpris son monde en expliquant après la défaite face à l’OM en février dernier en 1/8ème de finale de Coupe de France (2-1) que c’était aussi difficile pour les joueurs qui laissaient leurs familles à la maison. D’après l’information communiquée par The Athletic mercredi, le PSG commencerait à sérieusement douter de l’état de forme à la fois physique et mental de son capitaine.

…mais va blinder son capitaine

Pour autant, les hauts décideurs du PSG ont à coeur de blinder Marquinhos. le10sport.com vous affirmait le 27 février dernier que la prolongation du contrat du Brésilien qui expire pour le moment à l’été 2024 était imminente. Un contrat jusqu’en juin 2027 devrait rapidement être signée. Le ton est donné.