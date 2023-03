Fiasco au PSG, cette star lâche déjà un énorme indice sur son avenir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos est en pourparlers avec sa direction pour une prolongation. Alors que le club de la capitale a sombré face au Bayern en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le défenseur espagnol ne semble pas avoir changé son fusil d'épaule quant à son avenir.

Arrivé à l'été 2021 au PSG, Sergio Ramos avait paraphé un contrat de deux saisons. Engagé jusqu'au 30 juin, le vétéran de 35 ans partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau #UCL. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons ! @PSG_inside — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

Sergio Ramos négocie une prolongation avec le PSG

Conscient de la situation, le PSG continue de discuter avec le clan Sergio Ramos pour une prolongation. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les négociations vont dans le bon sens. Alors que le PSG est tombé face au Bayern en huitième de finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos ne compte pas remettre en cause son avenir au PSG. Comme il l'a laissé clairement entendre, le défenseur central espagnol veut retenter sa chance en C1 avec le club parisien.

«Nous reviendrons»