Mbappé : Nouvelle bombe en Espagne, le PSG peut craindre le pire

Les versions divergent au sujet de Kylian Mbappé. La presse française ne cesse d'évoquer l'attachement du joueur français au PSG. Mais en Espagne, on préfère annoncer son arrivée prochaine au Real Madrid, le club de ses rêves. Le champion du monde 1998 pourrait débarquer au sein de la capitale espagnole pour remplacer Karim Benzema.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé, et ce depuis plusieurs années. Après de multiples échecs, le club espagnol pensait avoir bouclé ce dossier l'année dernière. Mais après avoir longtemps pensé à quitter le PSG, le joueur a, finalement, accepté la proposition de prolongation transmise par ses dirigeants. Un contrat de deux ans avait été signé en mai dernier. Depuis, Mbappé semble avoir digéré ce feuilleton. Souriant sous le maillot parisien, le joueur de 24 ans est concentré sur son parcours parisien, repoussant ses rêves de gamin. Mais en Espagne, son arrivée au Real Madrid est, toujours, espérée.

Mbappé pour remplacer Benzema ?

Journaliste pour Marca , Pablo Polo laisse entendre que le Real Madrid pourrait retenter sa chance à la fin de la saison. « Le feuilleton, l’année dernière, ne s’est pas bien terminé avec la prolongation au PSG, mais le Real Madrid est obligé de mettre la main sur un numéro neuf pour remplacer Benzema. Le temps passe et il est évident qu’il faut un attaquant qui marque des buts. Kylian on verra (…) Le Real Madrid sera sur le sujet Mbappé en 2023.Si ce n’est pas possible cet été, il attendra peut-être 2024 » a-t-il déclaré à Alexandre Ruiz.

Les supporters du Real Madrid sont rancuniers